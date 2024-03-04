Root’s Place
Burgers
3X Burger
2- 7 Ounce Patties, Smoked Beef Brisket, Cheddar Cheese, Lettuce, Sweet Heat Preserves, BBQ Sauce$19.99
Birria Burger
7 Ounce Patty, Slow Cooked Birria, Chihuahua Cheese, White Onions, Cilantro, Consome To Dip$14.99
Classic Burger
7 Ounce Patty, Lettuce, Ketchup, Mustard, Red Onions, Tomato, Pickles, or make it your way!$10.99
Diablo Burger
7 Ounce Patty, 4 Pepper Guacamole, Spicy Ketchup, Lettuce, Tomato, Red Onions, Jalapeno Rings$14.99
Farm Burger
7 Ounce Patty, Smoked Bacon, Chicken Tender, Cheddar Cheese, Lettuce, Tomato, Red Onions, Tangy Fry Sauce, House Made Ranch$15.99
Hangover Burger
7 Ounce Patty, Breakfast Potatoes, Smoked Bacon, Cheddar Cheese, Over Easy Egg, Spicy Ketchup$14.99
Island Burger
7 Ounce Patty, Authentic Kalua Pork, Pineapple Slices, Lettuce, House made Huli Huli Sauce$14.99
OG Burger
7 Ounce Patty, Smoked Pastrami, Swiss Cheese, Lettuce, Pickles, Red Onions, Tangy Fry Sauce$14.99
Pub Burger
7 Ounce Patty, Beer Cheese, Cheese Curds, Caramelized Onions, Tangy Fry Sauce$14.99
Surf & Turf Burger
7 Ounce Patty, Old Bay Seasoned Shrimp, Provolone Cheese, Caramelized Onions, Lettuce, Lemon Aioli$14.99
Sweet & Nutty Burger
7 Ounce Patty, Nutella Spread, Smoked Bacon, Caramelized Onions$14.99
Toadstool Burger
7 Ounce Patty, Mushroom Mix, Provolone Cheese, Lettuce, House Aioli$14.99
Triple B Burger
7 Ounce Patty, Smoked Bacon, Caramelized Onions, Blue Cheese, Lettuce, Buffalo Aioli, Buffalo Sauce$14.99
Yellowstone Burger
7 Ounce Patty, Smoked Bacon, Pickled Jalapeños, Onion Rings, Cheddar Cheese, Lettuce, BBQ Sauce, Fry Sauce$14.99
Tomato Tango
House Made Pesto, Fresh Mozzarella, Tomatoes, Basil, Drizzle of Balsamic Glaze$13.99
Slammer
Classic SPAM, Smoked Bacon, Over Easy Egg, Cheddar Cheese, Lettuce, Tangy Fry Sauce$15.99
Chicken Wings
6 Piece
6 Wings, Cooked To Order. Choose Up To 2 Sauces, and Blue Cheese or Ranch Dressing! Served with Celery & Carrots$9.99
12 Piece
12 Wings, Cooked To Order. Choose Up To 3 Sauces, and Blue Cheese or Ranch Dressing! Served with Celery & Carrots. House made sauces include: Inferno- All In The Name, Super Spicy New York- Traditional Buffalo Sauce, Medium Spice Level Shaka- Hawaiian Style Sauce, Light Spice Level Citrus & Spice- Lemon Pepper Sauce, Light Spice No Kissy Kissy- Garlic Parmesan Tart & Tangy- Salt & Vinegar$14.99
18 Piece
18 Wings, Cooked To Order. Choose Up To 3 Sauces, and Blue Cheese or Ranch Dressing! Served with Celery & Carrots. House made sauces include: Inferno- All In The Name, Super Spicy New York- Traditional Buffalo Sauce, Medium Spice Level Shaka- Hawaiian Style Sauce, Light Spice Level Citrus & Spice- Lemon Pepper Sauce, Light Spice No Kissy Kissy- Garlic Parmesan Tart & Tangy- Salt & Vinegar$19.99
Sandwiches
Fried Chicken Sandwich
Double Dipped Chicken Tenders, House Aioli, Lettuce, Pickles$9.99
Buffalo Chicken Sandwich
Double Dipped Chicken Tenders, Blue Cheese, Buffalo Aioli, Buffalo Sauce, Lettuce, Pickles$9.99
Nashville Chicken Sandwich
Double Dipped Chicken Tenders Tossed In Nashville Seasoning, House Made Ranch, Lettuce, Pickles$9.99
Chicken Bacon Sandwich
Chicken Breast, Smoked Bacon, House Aioli, Lettuce, Tomato,$13.49
TABLE Sandwich
Tomato, Avocado, Bacon, Lettuce, Fried Egg$10.99
Pulled Pork Sandwich
Double L Smoked Pulled Pork, Coleslaw, BBQ Sauce$9.99
Brisket Sandwich
Double L Chopped Brisket, Cheddar Cheese, Sweet Heat Preserves, BBQ Sauce, Jalapeno Chips$12.99
Salads
Baja Salad
Baja Shrimp, Avocado, Black Beans, Red Onions, Roasted Corn, Tomatoes, Cilantro Lime Dressing$13.99
Classic Chicken Salad
Chicken Breast or Crispy Chicken, Tomato, Egg, Carrots, Cucumbers, Cheddar, Ranch or Blue Cheese Dressing$12.99
Cobb Salad
Sous Vide Chicken Breast, Bacon, Avocado, Egg, Tomato, Blue Cheese, Italian Dressing$12.99
Southwest Salad
Crispy Chicken, Black Beans, Red Onions, Roasted Corn, Tomato, Cheddar, Carrots, Chipotle Ranch Dressing$13.99
Greek Salad
Gyro Meat or Chicken Breast, Tomato, Green Bell Peppers, Red Onions, Cucumbers, Kalamata Olives, Peperoncinis, Feta Cheese, Greek Dressing$13.99
Soups
Smoked Brisket Chili Bowl
Smoked Brisket, Ground Chuck, Blend of Beans, Tomatoes, Slight Kick of Heat$7.99
White Bean Chicken Bowl
All Natural Chicken Breast, Cannellini Beans, Onions, Mexican Blend of Spices, Hatch Chilies$6.99
Tomato Basil Bowl
Tomatoes, Garlic, Basil, Parmesan Cheese$6.99
Chile Verde Bowl$6.99
Baskets
Classic Burger Basket
Burger Topped With Lettuce, Ketchup, Mustard, Red Onions, Tomato and Pickles. Served With Fries.$8.99
Grilled Cheese Basket
Classic Cheddar Cheese Grilled Cheese Sandwich Served With Fries.$7.99
Chicken Tenders Basket
3 Double Dipped Chicken Tenders Served With Fries.$8.99
Mac & Cheese Basket
House Made Creamy Mac & Cheese Served With French Fries.$7.99
Secret Menu
Slap Chips
Athens
Gyro Meat, Kalamata Olives, Peperoncinis, Feta Cheese, Green Bell Peppers, Red Onion, House Made Tzatziki Sauce$9.99
Backyard BBQ
Slow smoked Pulled Pork, Creamy Cheese Sauce, House Made Coleslaw, Onion Straws, BBQ Sauce$9.99
Classic Chips
House Made Smoked Brisket Chili, Cheddar Cheese, White Onions$9.99
Heartbreaker
Authentic Nashville Seasoned Chicken Tenders, Creamy Cheese Sauce, Crispy Bacon Bits, Pickled Jalapeños, House Made Ranch$9.99
Toasties
Birria Toastie
Authentic Birria, Chihuahua Cheese, White Onion, Cilantro, Consome To Dip!$9.99
Brisket Toastie
Slow Smoked Chopped Brisket, Cheddar, Local Sweet Heat Preserves, BBQ Sauce$9.99
Just Cheese Toastie
Locally made french bread stuffed with cheddar cheese!$4.99
Pastrami Toastie
Smoked Pastrami, Swiss, Caramelized Onions, Dijon Mustard$9.99
Pulled Pork Toastie
Slow Smoked Pulled Pork, Pepperjack, Onion Straws, BBQ Sauce$9.99
Hambeezies
Vampire Slayer
1/2 Pound Patty Stuffed With Marinated Garlic, Cheddar Cheese, Caramelized Onions, Lettuce, House Aioli$14.99
Smokehouse
Smoked Bacon, Smoked Pulled Pork, House Made Coleslaw, Cheddar Cheese, BBQ Sauce, Pickles$15.99
Drama Queen
Smoked Bacon, Avocado Pulp, Lettuce, Tomato, Red Onion, House Aioli. Our Classic Burger Dressed Up!$13.99
Zeus
Gyro Meat, Lettuce, Tomato, Red Onion, House Made Tzatziki Sauce$13.99